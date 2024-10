El Chapo chiede revisione del processo

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 5.06 Joaquin 'El' Guzman, narcotrafficante messicano, ha richiesto un nuovodopo la condanna all'ergastolo ricevuta nel 2019 a New York. La sua estradizione negli Usa sarebbe illegale,poiché,sostiene Guzman,avrebbe dovuto essere processato nei distretti del Texas e della California, e non a New York e cita la "regola della specialità ", secondo la quale una persona non può essere processata per reati diversi da quelli per cui è stata estradata. Guzman è recluso nel carcere di massima sicurezza del Colorado.