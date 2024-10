Dopo la figuraccia di Milano, Roma neanche si presenta: ecco come l’Italia ha perso la finale di Champions League 2027 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo la revoca di Milano, la rinuncia di Roma. l’Italia non ospiterà la finale di Champions League 2027: adesso la sconfitta del nostro calcio e un po’ di tutto il Paese è davvero completa. La notizia di giornata è che la Uefa ha annunciato le nuove candidature, Dopo che la manifestazione d’interesse era stata riaperta a inizio ottobre per i noti problemi che riguardano la ristrutturazione di San Siro: le città che si sono fatte avanti sono Madrid, con il Wanda Metropolitano dell’Atletico, e Baku, capitale dell’Azerbaijan. E Roma? Nulla, la nostra Capitale non si è nemmeno presentata. Anzi, sarebbe meglio dire che non è stata presentata. Ilfattoquotidiano.it - Dopo la figuraccia di Milano, Roma neanche si presenta: ecco come l’Italia ha perso la finale di Champions League 2027 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)la revoca di, la rinuncia dinon ospiterà ladi: adesso la sconfitta del nostro calcio e un po’ di tutto il Paese è davvero completa. La notizia di giornata è che la Uefa ha annunciato le nuove candidature,che la manifestazione d’interesse era stata riaperta a inizio ottobre per i noti problemi che riguardano la ristrutturazione di San Siro: le città che si sono fatte avanti sono Madrid, con il Wanda Metropolitano dell’Atletico, e Baku, capitale dell’Azerbaijan. E? Nulla, la nostra Capitale non si è nemmenota. Anzi, sarebbe meglio dire che non è statata.

