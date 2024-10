Donald Trump | Ho bisogno di generali fedeli come quelli di Hitler

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Hodel tipo diche aveva». Questa l’espressione attribuita dalla rivista The Atlantic all’ex presidente Usa e ora candidato alle presidenziali. Secondo la testata, il tycoon durante una conversazione privata alla Casa Bianca avrebbe detto di volere che il personale militare americano gli dimostrasse la stessa deferenza che itedeschi mostravano al dittatore nazista. «Persone che gli erano totalmente leali, che seguono gli ordini», per. Un comportamento che non può appartenere alle alte sfere dell’esercito statunitense dato che gli ufficiali militari americani, compresi i, giurano fedeltà alla costituzione e non al comandante in capo.