Lanazione.it - Domani al Multisala Isola Verde "Gladiator-Z" di Max Nascente

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Sarà proiettatoalle 21 al cinemadi Pisa "-Z", il nuovo film indipendente del regista Maxgirato in gran parte nel Comune di San Miniato. Il film, esattamente la quarta pellicola diretta dal regista pisano dopo il successo della trilogia V-Cyborg, si colloca a metà tra il genere fantascientifico e horror e narra di un'epidemia contagiosa che trasforma gli umani in zombie. Siamo nel 2375: il generale Nexus, a bordo dell'astronave "Arcadia", attraverso l'aiuto dell'intelligenza artificiale "Minerva", invia a ritroso nel tempo fino al 2025 trei con armi laser futuristiche, rispettivamente interpretati da Curzio Gozzi, Viviana Quinci e Andrea Volpi, per uccidere gli zombie e salvare gli umani dall'epidemia.