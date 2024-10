Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Atalanta-Celtic 0-0: Pasalic ancora pericoloso LIVE

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Calciomercato.it seguirà in tempo reale, gara della terza giornata diReduce da tre vittorie consecutive, compresa quella per tre a zero contro lo Shakhtar Donetsk, l’torna in campo ine va a caccia del secondo successo nel mega girone che la proietterebbe a quota sette punti in classifica, al secondo posto in graduatoria davanti, tra le altre, a Juventus e Real Madrid. Gian Piero Gasperini (Lapresse) – calciomercato.itIn piena emergenza, soprattutto in difesa, Gian Piero Gasperini ha deciso di inserire nella lista dei convocati gli influenzati Sead Kolasinac e Isak Hien, mentre dovrà fare a meno di Odilon Kossounou,alle prese con l’infortunio rimediato prima della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Se la passa decisamente meglio Brendan Rodgers, che dovrà fare a meno del solo Greg Taylor.