Dettagli dell’arresto e delle indagini

Arrestato un uomo a Reggio Emilia per gravi abusi sulla figlia di 15 anni e violenze sui genitori Le recenti operazioni della Polizia di Stato hanno portato alla cattura di un uomo di 40 anni, accusato di gravi reati di violenza domestica. L'individuo, un pregiudicato originario di Napoli, è stato arrestato a Reggio Emilia, dove si era trasferito con una nuova compagna, dopo aver tormentato la propria figlia, oggi quindicenne, sin da quando aveva solo dieci anni. I Dettagli della vicenda, emersi a seguito delle indagini della Squadra Mobile, rivelano una storia di abusi sistematici e di violenze nei confronti non solo della giovane, ma anche dei genitori dell'uomo, costretti a fronteggiare aggressioni fisiche quando tentavano di difendere la nipote.

