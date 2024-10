Anteprima24.it - Dal 2025 a Caserta operativa una nuova azienda speciale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSaràdal primo gennaiolaconsortile – denominazione “Distretto Regio di– C01” – che si occuperà dei servizi per il rafforzamento del welfare nei comuni di, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone. È emerso nel corso dell’ultima riunione del Cda dell’, tenutasi al Comune di, cui hanno partecipato i sindaci dei enti coinvolti. “Parte un nuovo, fondamentale capitolo – ha spiegato il sindaco di, Carlo Marino, che è anche presidente del cda dell’“Distretto Regio” – delle politiche sociali nei Comuni di, San Nicola La Strada, Casagiove e Castel Morrone. L’consentirà di avere strumenti più efficaci per affrontare le tematiche legate al sostegno degli utenti in condizioni di fragilità.