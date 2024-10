Laprimapagina.it - “Cosmo” è il singolo d’esordio dei Gravenia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “” (Overdub Recordings), il primodei, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 22 ottobre. “” è un brano energico e vivace caratterizzato da un mood ridonante e ciclico. È come accendere la tua vecchia auto dopo tanto tempo, pronta per un nuovo viaggio. Il rumore di un treno che corre su binari dirottati verso l’ignoto accompagna il viaggio immaginario di due persone, fluttuanti nello spazio, consapevoli delle difficoltà, ma spinte dalla voglia di superare i propri limiti. Spiega la band a proposito del brano: “è l’inizio del nostro viaggio. Un pezzo che rappresenta lo slancio verso un’altra dimensione, per questo lo abbiamo scelto come nostro primo