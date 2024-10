Champions League, Thiago Motta: “Lo Stoccarda ha meritato la vittoria” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Juventus cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di Champions League. Decisiva la rete in pieno recupero dell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal Tourè. “Una partita complicata dal primo minuto dove lo Stoccarda nella prima fase del gioco ha fatto bene, noi abbiamo avuto difficoltà , scappavano e spesso ci lasciavano indietro, hanno avuto il controllo del gioco” ha detto Thiago Motta alla fine del match. Una gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. “Abbiamo sofferto, in costruzione bassa soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà e nel secondo un po’ meglio ma non da mettere in difficoltà loro” ha continuato l’allenatore bianconero che aggiunge: “Hanno meritato la vittoria, faccio i complimenti allo Stoccarda. Lapresse.it - Champions League, Thiago Motta: “Lo Stoccarda ha meritato la vittoria” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Juventus cade 1-0 in casa contro lonel match valido per la terza giornata del girone di. Decisiva la rete in pieno recupero dell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal Tourè. “Una partita complicata dal primo minuto dove lonella prima fase del gioco ha fatto bene, noi abbiamo avuto difficoltà , scappavano e spesso ci lasciavano indietro, hanno avuto il controllo del gioco” ha dettoalla fine del match. Una gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. “Abbiamo sofferto, in costruzione bassa soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà e nel secondo un po’ meglio ma non da mettere in difficoltà loro” ha continuato l’allenatore bianconero che aggiunge: “Hannola, faccio i complimenti allo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan-Bruges 3-1 - gol e highlights di Champions League | VIDEO - Gol e highlights di Milan-Bruges, partita della 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 terminata 3-1 Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha battuto per 3-1 il Bruges di Nicky Hayen in occasione della 3^ ... (Pianetamilan.it)

RB Lipsia-Liverpool come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024/2025 - Come vedere in diretta tv oggi la sfida RB Lipsia-Liverpool, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? Ecco canale, orario e tutto quello che c’è da sapere. I nuovi Reds guidati da Arne Slot volano in questo avvio di stagione, sia ... (Sportface.it)

Manchester City-Sparta Praga come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024/2025 - Come vedere in diretta tv oggi la sfida Manchester City-Sparta Praga, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? Ecco canale, orario e tutto quello che c’è da sapere. Dopo il pari nel turno inauguale contro l’Inter e la netta ... (Sportface.it)