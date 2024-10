Lapresse.it - Centrodestra, nasce Nm-Centro Popolare: Carfagna, Gelmini e Versace con Lupi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mara, Mariastellae Giusy, parlamentari fondatrici di, hanno aderito oggi ai gruppi della Camera e del Senato di Noi moderati. Con l’occasione i gruppi parlamentari di Noi Moderati assumono una nuova denominazione che include anche. È il primo risultato dell’interlocuzione iniziata nel mese di settembre e che vivrà un momento fondativo nell’assemblea annunciata da Maurizioa Roma per il 30 novembre e 1 dicembre. “Con questa scelta – si spiega in una nota –intende contribuire al rafforzamento dell’area politica moderata di matricee perseguire, anche in Parlamento, le finalità che costituiscono le ragioni dell’Associazione.