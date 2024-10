Lanazione.it - Centenario Matteotti: Spini presenta a Firenze “Io vi accuso” di Concetto Vecchio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Il libro di'Io vi', dedicato a Giacomo, di cui quest'anno ricorre ildall'assassinio, sarà protagonista in un dibattito organizzato ail 25 ottobre. Il dibattito si svolge al Teatro Cantiere Florida, in via Pisana, alla presenza dell'autore. A moderare l'evento sarà il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo. La Fondazione Rosselli organizza l'evento insieme all’associazione Murmuris. “Si calcola – ha ricordato– che siano circa 80 i libri e i contributi di vario genere che sono stati editi per quest’annodell’uccisione di Giacomo. E’ una testimonianza dell’attualità, non solo del suo sacrificio ma anche del suo messaggio politico. Il libro diperaltro si segnala per la sua originalità.