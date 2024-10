Autumun Series 2024 Quesada | Grande fiducia in questo gruppo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Con l’Argentina sarà una partita speciale, è il mio Paese, ma l’impegno sarà al 100% per la maglia italiana. Sarà una sfida incredibile. Loro arrivano nel miglior momento possibile, ma la miainè ancor più, abbiamo undi giocatori che sarà pronto per affrontare queste tre partite”. Così l’allenatore della nazionale di rugby, Gonzalo, durante la presentazione degli Autumn Nationscontro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda. Per l’occasione ha parlato anche il presidente della Fir, Andrea Duodo: “Questi test match saranno le prime tre partite di questa stagione, saranno tre gare molto impegnative, vedremo come confrontarci dopo aver chiuso una stagione in crescita, dovremo ripartire di slancio, speriamo di ottenere ottimi risultati”. “: “in” SportFace.