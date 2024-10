Anzio si scagliano con un bastone contro i poliziotti | arrestati

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – La quotidiana attività di prevenzione condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato/Nettuno, nelle ultime ore, ha portato all’arresto di 4 persone in 3 distinti episodi, due dei quali consumati in ambito familiare. Ad, in piena notte, una pattuglia è dovuta intervenire in casa di una donna il cui figlio 33enne, insieme ad un suo amico 25enne, si erano introdotti in casa per avere dei soldi. Al rifiuto della donna è nata una violenta lite ed il figlio avrebbe anche colpito la madre. All’arrivo della Volante, i giovani hanno riversato la loro ira sui, scagliandosi con undi loro, ma gli agenti – seppur con difficoltà – sono riusciti in breve tempo a ripristinare la calma.