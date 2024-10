361magazine.com - Andrea Giambruno torna in tv: dove sarà ospite

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giornalistada Francesca Fagnani, messo nei guai, circa un anno fa con i suoi fuori onda su Rete 4, da Striscia La Notizia, presto potrà dare la sua versione dei fatti. A svelarlo Dagospia, che dà anche dei retroscena sul rapporto del giornalista con Mediaset. “I rapporti sono a dir poco tesi. Nei giorni scorsi Dagospia ha rivelato l’aut aut di: “O torno in video o mi licenzio da Mediaset”. Nell’attesa di conoscere il finale della soap di Cologno Monzese, l’ex first gentleman sbarcherà in Rai:a “Belve”. A dare la notizia, qualche settimana fa, era stato già tv Blog. Stando al sitodella prima puntata del programma, condotto da Franesca Fagnani, in onda su Rai Due martedì 19 novembre.