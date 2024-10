Anteprima24.it - Acerra, “Spazi per il teatro Festival”: il programma della terza settimana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti Arriva al suo clou la prima edizione di “Dal teatro nelloo aper il teatro”, rassegna che proseguirà adfino al 28 novembre sotto la direzione artistica congiunta di Ferdinando Smaldone e Giuseppe Cerrone, come di quella musicale condivisa da Luigi Casa e Donato Barbato. Dopo una primadedicata a Pulcinella e una seconda al teatro di Raffaele Viviani e di Eduardo De Filippo, per quella in corso – dal 21 al 27 ottobre – sarà la voltafavola napoletana, un percorso che da Giambattista Basile condurrà a Manlio Santanelli.