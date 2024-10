22 Ottobre 2024 – La Corte Suprema della Georgia ha bocciato la controversa regola varata dalla Commissione elettorale dello Stato del riconteggio a mano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Corte Suprema della Georgia ha bocciato la controversa regola varata dalla Commissione elettorale dello Stato, fortemente sostenuta dai Repubblicani, che imponeva il riconteggio a mano delle schede elettorali. Kamala Harris è preoccupata che Donald Trump possa annunciare la propria vittoria nella notte elettorale tra il 5 e il 6 novembre, prima che il conteggio dei voti sia ultimato. L’ex presidente ha poi denunciato il Partito Laburista britannico accusandolo di ‘contributi e interferenze illegali in campagna elettorale estera’ al fine di aiutare la sua avversaria. L’Idf conferma di aver eliminato Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah, e Ali Hussein Hazima, comandante del quartier generale dell’intelligence dell’organizzazione libica. Strumentipolitici.it - 22 Ottobre 2024 – La Corte Suprema della Georgia ha bocciato la controversa regola varata dalla Commissione elettorale dello Stato del riconteggio a mano Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lahala, fortemente sostenuta dai Repubblicani, che imponeva ildelle schede elettorali. Kamala Harris è preoccupata che Donald Trump possa annunciare la propria vittoria nella nottetra il 5 e il 6 novembre, prima che il conteggio dei voti sia ultimato. L’ex presidente ha poi denunciato il Partito Laburista britannico accusandolo di ‘contributi e interferenze illegali in campagnaestera’ al fine di aiutare la sua avversaria. L’Idf conferma di aver eliminato Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah, e Ali Hussein Hazima, comandante del quartier generale dell’intelligence dell’organizzazione libica.

