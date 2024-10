X Factor, la finale in piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre - come prenotarsi per assistere gratis (Di martedì 22 ottobre 2024) La finale di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si terrà a Napoli, il 5 dicembre, sul palcoscenico unico e spettacolare di piazza del Plebiscito. Sarà dunque la nostra città la sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. L'evento Napolitoday.it - X Factor, la finale in piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre - come prenotarsi per assistere gratis Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladi X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si terrà a, il 5, sul palcoscenico unico e spettacolare didel. Sarà dunque la nostra città la sede della prima e attesissima“in esterna” nella storia internazionale del format. L'evento

