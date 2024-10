VIDEO | Sgombero hotel occupato dai latinos alla Romanina, allontanate 35 persone (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato liberato l'ex hotel Petra occupato dai latinos alla Romanina. Il blitz alle prime ore del mattino, quando i blindati delle forze dell'ordine hanno dato esecuzione all'operazione di Sgombero della palazzina di via Sante Vandi. All’interno dello stabile sono state trovate e censite 35 Romatoday.it - VIDEO | Sgombero hotel occupato dai latinos alla Romanina, allontanate 35 persone Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È stato liberato l'exPetradai. Il blitz alle prime ore del mattino, quando i blindati delle forze dell'ordine hanno dato esecuzione all'operazione didella palazzina di via Sante Vandi. All’interno dello stabile sono state trovate e censite 35

Firenze : occupato stabile in via Toselli - vicino hotel dove scomparve Kata. Fdi : “Funaro chieda sgombero immediato” - . FIRENZE – Attraverso una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Sandra Bianchini, e i consiglieri comunali a Palazzo Vecchio Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolfo, lanciano l’allarme sullo stabile occupato in via Toselli, vicino all’ex albergo dove scomparve la piccola Kata. (Firenzepost.it)

Sgombero dell’ex hotel ‘Petra’ : la prefettura avvia operazioni nel quartiere Romanina - Le forze dell’ordine si sono presentate sul posto alle prime luci dell’alba, pertanto è stata assicurata una gestione ordinata dell’operazione, evitando nel contempo ogni possibile conflitto tra le parti. L’operazione di sgombero: modalità e forze coinvolte Il piano di sgombero dell’ex hotel ‘Petra‘ è stato concepito e coordinato dall’ufficio di gabinetto della questura di Roma, con il supporto ... (Gaeta.it)

Ex hotel occupato da 90 "latinos" - all'alba scatta lo sgombero | VIDEO - In questi casi, gruppi di persone senza fissa dimora si muovono tra municipi diversi di Roma occupando strutture vuote, spesso in modo organizzato e con l'intenzione di restare. . Le operazioni di sgombero dell'ex Hotel Petra alla Romanina, iniziate da questa mattina all'alba stanno coinvolgendo una task force di agenti della polizia di stato, carabinieri e polizia locale. (Iltempo.it)