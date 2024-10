Urbanistica, Albano: “Sia casa che servizi, dobbiamo leggere mutamenti sociali” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Interessante che si parli di abitare, parola che comprende non solo l'immobile ma anche i servizi, oggi importanti per la qualità della vita. E' un tema legato alla visione dei giovani. Ci sono mutamenti nella società che dobbiamo saper leggere". Lo ha detto Lucia Albano, sottosegretaria ministero Economia e Finanze, parlando durante il L'articolo Urbanistica, Albano: “Sia casa che servizi, dobbiamo leggere mutamenti sociali” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Interessante che si parli di abitare, parola che comprende non solo l'immobile ma anche i, oggi importanti per la qualità della vita. E' un tema legato alla visione dei giovani. Ci sononella società chesaper". Lo ha detto Lucia, sottosegretaria ministero Economia e Finanze, parlando durante il L'articolo: “Siache” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

