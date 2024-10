Lanazione.it - “Undici giorni di attesa per una normale visita in ambulatorio”: il medico di famiglia è una chimera

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Grosseto, 22 ottobre 2024 –per aspettare unadal propriocurante, non unaspecialistica passando dal Cup con i tempi biblici, come ci raccontano le cronache quotidiane, che questa spesso richiede. Questo è quanto accaduto, a Grosseto a un bancario in pensione, Carlo Biagioli, che ha voluto raccontare questa sua peripezia al nostro giornale. “Venerdì scorso, era il 18 ottobre – racconta Carlo Biagioli – sono andato all’del mio nuovodi, quello che mi ha curato per tanti anni è da poco andato in pensione, per fissare una. Ci sono andato personalmente perché sono più le volte che le segretarie non rispondono al telefono che quelle in cui ciò accade. Fatto sta che sono andato lì perché ilmi sottoscrivesse una semplice impegnativa per un check up di routine, a cui da anni mi sottopongo data l’età.