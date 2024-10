Ucraina, vertice a Kazan su economie mondiali. Intesa Xi e Putin (Di martedì 22 ottobre 2024) In Russia nella città di Kazan è in corso il vertice delle economie mondiali emergenti tra cui Cina e Russia. Xi e Putin nell’incontro bilaterale hanno ribadito la loro Intesa. Servizio di Fabio Bolzetta Ucraina, vertice a Kazan su economie mondiali. Intesa Xi e Putin TG2000. Tv2000.it - Ucraina, vertice a Kazan su economie mondiali. Intesa Xi e Putin Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In Russia nella città diè in corso ildelleemergenti tra cui Cina e Russia. Xi enell’incontro bilaterale hanno ribadito la loro. Servizio di Fabio BolzettasuXi eTG2000.

A Kazan al via il vertice Brics : Putin fa la conta degli alleati per la sfida all'Occidente - Oggi 22 ottobre sono in agenda Xi Jinping e Narendra Modi: per il presidente cinese è la seconda volta in Russia dall'inizio della guerra in Ucraina. A Kazan non si è presentato nemmeno Lula, ma per altri motivi: il presidente brasiliano ha infatti riportato un

Brics - la Russia apre il vertice a Kazan : 32 paesi presenti - Putin vedrà Guterres - Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro @padilhando. Lo ha reso noto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, secondo quanto ha scritto Interfax. Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a stringere la mano a diversi leader mondiali, tra cui il cinese Xi Jinping, l'indiano Narendra Modi, il turco Recep Tayyip Erdogan e l'iraniano Masoud Pezeshkian.

Cina - anche Xi Jinping sarà presente al vertice dei Brics a Kazan - La conferma ufficiale è stata data dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Mao ha inoltre sottolineato che i membri del Brics, sin dalla loro costituzione, «si sono impegnati a sostenere il multilateralismo e a diventare una forza positiva, stabilizzante e benevola