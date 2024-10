Trend Benessere 2024: uomini e donne tra palestra e sana nutrizione (Di martedì 22 ottobre 2024) Siete alla ricerca dei Trend Benessere 2024? In Italia, la ricerca del Benessere continua a crescere, ma le modalità con cui le persone si prendono cura di sé variano notevolmente tra città e generi. A Milano, Roma, Bologna e Napoli l’interesse per la palestra, la nutrizione e il supporto psicologico segue Trend distinti. Tutto ciò con una spiccata prevalenza femminile nell’utilizzo dei servizi di supporto alla salute mentale e nutrizionale, a eccezione di alcune aree del Sud. È quanto emerge da “Wellbeing & Corporate”, l’Osservatorio di Fitprime nato per misurare il Benessere – sia nella dimensione aziendale sia in quella individuale e sociale – dei lavoratori cui vengono offerti programmi di wellbeing. Appositi piani che possono includere, oltre ad abbonamenti agevolati a palestre e centri sportivi, sedute con nutrizionisti o con psicoterapeuti. Danielebartocciblog.it - Trend Benessere 2024: uomini e donne tra palestra e sana nutrizione Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Siete alla ricerca dei? In Italia, la ricerca delcontinua a crescere, ma le modalità con cui le persone si prendono cura di sé variano notevolmente tra città e generi. A Milano, Roma, Bologna e Napoli l’interesse per la, lae il supporto psicologico seguedistinti. Tutto ciò con una spiccata prevalenza femminile nell’utilizzo dei servizi di supporto alla salute mentale e nutrizionale, a eccezione di alcune aree del Sud. È quanto emerge da “Wellbeing & Corporate”, l’Osservatorio di Fitprime nato per misurare il– sia nella dimensione aziendale sia in quella individuale e sociale – dei lavoratori cui vengono offerti programmi di wellbeing. Appositi piani che possono includere, oltre ad abbonamenti agevolati a palestre e centri sportivi, sedute con nutrizionisti o con psicoterapeuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masé (Fnopo): “Implementare la presenza sul territorio dell’Ostetrica/o di comunità per invertire la rotta” - “Qualsiasi intervento si metta in pratica ora non darà frutti a breve termine. Proprio per questo è necessario agire in fretta, affinché sia possa invertire questo consolidato trend di denatalità alme ... (quotidianosanita.it)

Sanità, liste attesa ‘lumaca’: per esame o visita si aspetta anche un anno e mezzo - (Adnkronos) - La cura contro le liste d'attesa non decolla e i tempi per prenotare un esame o una visita si allungano. E' il quadro che emerge dal ... (tuobenessere.it)

Classifica globale: punti di forza e debolezze della Svizzera da analizzare - Risultati globali: dove si distingue la SvizzeraLa Svizzera si posiziona frequentemente ai vertici delle classifiche internazionali, grazie alla sua s ... (assodigitale.it)