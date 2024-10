Superenalotto, numeri combinazione vincente 22 ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi, 22 ottobre 2024. Centrati invece nove '5' da oltre 19mila euro ciascuno. Il jackpot a disposizione per il prossimo concorso sale a 21,5 milioni. La schedina minima nel concorso del Superenalotto prevede una colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 L'articolo Superenalotto, numeri combinazione vincente 22 ottobre proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi oggi, 222024. Centrati invece nove '5' da oltre 19mila euro ciascuno. Il jackpot a disposizione per il prossimo concorso sale a 21,5 milioni. La schedina minima nel concorso delprevede una colonna (1di 6). La giocata massima invece comprende 27.132 L'articolo22proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Lotto e SuperEnalotto - estrazioni di Oggi martedì 22 ottobre 2024 : numeri e combinazione vincente - 165,00 • 3 punti più SuperStar: 81 vincitori totalizzano € 2. 3° estr. 4° estr. 694,00• 2 punti più SuperStar: 1508 vincitori totalizzano € 100,00• 1 punti più SuperStar: 11135 vincitori totalizzano € 10,00• 0 punti più SuperStar: 26515 vincitori totalizzano € 5,00 Estrazioni del Lotto Ruota 1° estr. (Quifinanza.it)

