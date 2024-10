Si alza il sipario sul "Festival del Mondo antico": grandi ospiti per la giornata inaugurale (Di martedì 22 ottobre 2024) La 24° edizione di "anticoPresente. Festival del Mondo antico" si apre a Rimini mercoledì 23 ottobre, esplorando un tema di grande attualità: “Confini, margini, aperture”.La giornata inaugurale vedrà come protagonisti alcuni tra i massimi studiosi del settore. Alle 17:00, presso il Museo Riminitoday.it - Si alza il sipario sul "Festival del Mondo antico": grandi ospiti per la giornata inaugurale Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La 24° edizione di "Presente.del" si apre a Rimini mercoledì 23 ottobre, esplorando un tema di grande attualità: “Confini, margini, aperture”.Lavedrà come protagonisti alcuni tra i massimi studiosi del settore. Alle 17:00, presso il Museo

Festival del Mondo Antico : Un’esplorazione dei Confini nella 26/ma Edizione di Rimini - Tra i relatori si potranno annoverare nomi come Giovanni Brizzi e Camillo Neri, i quali si concentreranno sui conflitti e le tensioni tra il mondo classico e le varie forze antagoniste del tempo. Quest’anno il tema centrale dell’evento è “Confini, margini, aperture”, un argomento che stimola riflessioni profonde sull’eredità culturale del passato e sulle sue riletture nel contesto contemporaneo. (Gaeta.it)

Successo per la 25ª edizione dell’International Circus Festival of Italy : artisti da tutto il mondo in scena a Latina - Presentando il festival, Andrea Giachi ha guidato il pubblico attraverso le diverse esibizioni, mentre Tommy Cardarelli, storico ringmaster, ha diretto la pista con l’assistenza di Ruby Merzari e Fabrizio Montico. Il premio per la critica è andato all’italiana Sheila Nicolodi, riconosciuta per la sua performance che fonde danza e acrobatica sul palo. (Gaeta.it)

Un successo senza precedenti per Petsfestival 2024 : tutto il meglio del mondo pet a CremonaFiere - Particolarmente apprezzato è stato il primo Groomer Professional Contest, che ha messo in competizione sette toelettatori professionisti provenienti da tutta Italia. I giudici, Federica Villicich Jupither e Denys Lorrain, hanno scelto i vincitori, tra cui Mirea Reddavide di Cremona, premiata per il suo barbone nano Coco. (Gaeta.it)