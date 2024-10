Short track, il rientro di Arianna Fontana può dare maggiore linfa ad un settore femminile già competitivo (Di martedì 22 ottobre 2024) Obiettivo Milano-Cortina 2026. La stagione dello Short track è ormai alle porte e il World Tour, ex Coppa del Mondo, inizierà dal 25 al 27 ottobre sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Sei tappe nelle quali i pattinatori più forti del pianeta si confronteranno e avranno modo di carpire l’atmosfera a Cinque Cerchi nell’appuntamento di Milano in programma dal 14 al 16 febbraio 2025. La squadra italiana potrà contare sul ritorno a tutti gli effetti di Arianna Fontana. Dopo un periodo molto complicato e le frizioni con la FISG, il percorso prosegue e l’appuntamento olimpico si avvicina sempre di più. Una grande motivazione per l’atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali. Non è un caso che le ambizioni della campionessa valtellinese non si limiteranno solo allo Short track, ma si vorrà competere anche nello speed skating. Oasport.it - Short track, il rientro di Arianna Fontana può dare maggiore linfa ad un settore femminile già competitivo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Obiettivo Milano-Cortina 2026. La stagione delloè ormai alle porte e il World Tour, ex Coppa del Mondo, inizierà dal 25 al 27 ottobre sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada). Sei tappe nelle quali i pattinatori più forti del pianeta si confronteranno e avranno modo di carpire l’atmosfera a Cinque Cerchi nell’appuntamento di Milano in programma dal 14 al 16 febbraio 2025. La squadra italiana potrà contare sul ritorno a tutti gli effetti di. Dopo un periodo molto complicato e le frizioni con la FISG, il percorso prosegue e l’appuntamento olimpico si avvicina sempre di più. Una grande motivazione per l’atleta azzurra più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali. Non è un caso che le ambizioni della campionessa valtellinese non si limiteranno solo allo, ma si vorrà competere anche nello speed skating.

