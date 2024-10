Ilgiorno.it - Riapre l’oratorio chiuso per bullismo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Era statoil 29 settembre, dopo ripetuti atti, minacce e violenze da parte di baby gang di origine straniera, che erano sfociate in un grave episodio di aggressione di un ragazzino disabile, picchiato insieme al suo fratellino che cercava di proteggerlo (sull’episodio è in corso un’indagine dei carabinieri). Ora, a distanza di quasi un mese,di Urgnano ha riaperto i cancelli. La riapertura è stata concordata dopo una riunione, con l’amministrazione comunale, in cui si è deciso tra l’altro di predisporre un maggior presidio della polizia locale: durante le quotidiane ronde di controllo, gli agenti effettueranno tre passaggi al centro giovanile. Non solo.