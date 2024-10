Piano del traffico, indietro tutta. Va in soffitta il test di via Trave (Di martedì 22 ottobre 2024) Fano, 22 ottobre 2024 – Da metà novembre spariranno i restringimenti in via Trave. Dopo tre anni di ‘sperimentazione’ e proteste, la giunta Serfilippi ha deciso di cancellare le modifiche alla viabilità di via Trave fortemente volute dalla giunta Seri e in particolare dall’ex assessore Fabiola Tonelli, per rallentare la velocità delle auto nel primo tratto della strada, tra via della Giustizia e la rotatoria. Spariranno gli spartitraffico in cemento ma rimarranno il limite dei 30 e, all’altezza della palestra Trave, l’atTraversamento pedonale rialzato con i lampeggianti luminosi. Lo stesso sistema di illuminazione sarà posizionato all’inizio di via Trave, sia sul lato di viale della Giustizia via sul lato opposto della rotatoria, per indurre gli automobilisti a rallentare. Ilrestodelcarlino.it - Piano del traffico, indietro tutta. Va in soffitta il test di via Trave Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Fano, 22 ottobre 2024 – Da metà novembre spariranno i restringimenti in via. Dopo tre anni di ‘sperimentazione’ e proe, la giunta Serfilippi ha deciso di cancellare le modifiche alla viabilità di viafortemente volute dalla giunta Seri e in particolare dall’ex assessore Fabiola Tonelli, per rallentare la velocità delle auto nel primo tratto della strada, tra via della Giustizia e la rotatoria. Spariranno gli spartiin cemento ma rimarranno il limite dei 30 e, all’altezza della palestra, l’atrsamento pedonale rialzato con i lampeggianti luminosi. Lo stesso sistema di illuminazione sarà posizionato all’inizio di via, sia sul lato di viale della Giustizia via sul lato opposto della rotatoria, per indurre gli automobilisti a rallentare.

