Pesaro | violenza sessuale in piazzale Matteotti arrestato un uomo di 30 anni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una notizia allarmante ha scosso la tranquillità dinella mattinata di ieri, intorno alle 5:00, quando è stata segnalata unaavvenuta in. La vittima, una donna di origine sudamericana di 49, è stata aggredita da undi 30, di origini bangladesi, residente a Vallefoglia. L'intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dai residenti della zona, ha portato all'arresto dell'aggressore in flagranza di reato. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nella città e sulla necessità di adottare misure di prevenzione e protezione per i cittadini. L'aggressione e l'intervento dei Carabinieri Secondo le prime ricostruzioni, laè avvenuta in una zona centrale della città, caratterizzata da una vivace vita notturna e da una presenza significativa di persone anche nelle ore più tarde.