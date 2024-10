Pedullà: «Inter da 7 contro la Roma. Calhanoglu, no allarme!» (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Inter ha superato l’ostacolo Roma allo Stadio Olimpico. Alfredo Pedullà abbassa le aspettative sui nerazzurri e ne spiega i motivi su Sportitalia. OSTACOLI – 0-1 è il risultato dello Stadio Olimpico: Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo nonostante i problemi fisici della squadra. Alfredo Pedullà dice la sua: «Per me a Roma c’è stata una buona Inter, da 7. Lo dico sinceramente. Ad oggi ho poco da dire all’Inter, se poi pensiamo di rivedere la squadra dell’anno scorso è impossibile, per tanti motivi. L’obiettivo era la seconda stella l’anno scorso, erano partiti forte, c’era una corsa meno agguerrita, quest’anno la fame va da un’altra parte e cala in campionato. A Roma ha subito poco, ha segnato, ha gestito il match, avrebbe potuto segnare nel primo tempo. Perdi Calhanoglu per 10 giorni, non ci sono tanti allarmi. Inter-news.it - Pedullà: «Inter da 7 contro la Roma. Calhanoglu, no allarme!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ha superato l’ostacoloallo Stadio Olimpico. Alfredoabbassa le aspettative sui nerazzurri e ne spiega i motivi su Sportitalia. OSTACOLI – 0-1 è il risultato dello Stadio Olimpico: Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo nonostante i problemi fisici della squadra. Alfredodice la sua: «Per me ac’è stata una buona, da 7. Lo dico sinceramente. Ad oggi ho poco da dire all’, se poi pensiamo di rivedere la squadra dell’anno scorso è impossibile, per tanti motivi. L’obiettivo era la seconda stella l’anno scorso, erano partiti forte, c’era una corsa meno agguerrita, quest’anno la fame va da un’altra parte e cala in campionato. Aha subito poco, ha segnato, ha gestito il match, avrebbe potuto segnare nel primo tempo. Perdiper 10 giorni, non ci sono tanti allarmi.

