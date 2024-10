Pedemontana, tratta B2: quando (forse) inizierà il maxi cantiere (Di martedì 22 ottobre 2024) I primi lavori del maxi cantieri di Pedemontana lungo la tratta B2 – quella che coinvolgerà anche la Milano-Meda – dovrebbero partire tra novembre e dicembre 2024. Si tratta di interventi non di grande impatto: la cantierizzazione vera e propria, quella che durerà circa 1.000 giorni, dovrebbe Monzatoday.it - Pedemontana, tratta B2: quando (forse) inizierà il maxi cantiere Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I primi lavori delcantieri dilungo laB2 – quella che coinvolgerà anche la Milano-Meda – dovrebbero partire tra novembre e dicembre 2024. Sidi interventi non di grande impatto: la cantierizzazione vera e propria, quella che durerà circa 1.000 giorni, dovrebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tavolo sull’autostrada. Cantieri e pedaggi. Ora Pedemontana tratta con i Comuni - Ossia la discussione sulle modalità di cantierizzazione, ascoltando le istanze dei territori riuniti in sede provinciale, l’analisi dei costi dei pedaggi, per studiare scelte strategiche di scontistica e di mitigazione del pedaggio stesso, garantendo le condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, e la valutazione delle misure di mitigazione per dare un’alternativa alla viabilità a ... (Ilgiorno.it)