PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-STOCCARDA 0-1 | Perin non basta Danilo sciagurato

(Di martedì 22 ottobre 2024) Voti,di, match dell’Allianz Stadium valido per la prima fase di Champions League. Bianconeri al tappeto per la prima volta in stagione: decide l’ex Atalanta Toure Mattia(LaPresse) – Calciomercato.it8 Savona 5 (54? Cambiaso 5,5)3 Kalulu 5,5 Cabal 5 Fagioli 5 Thuram 5 (90? Rouhi SV) Conceicao 5,5 (54? Weah 6) McKennie 5 (54? Locatelli 5) Yildiz 5 Vlahovic 4,5 (68? Adzic 5,5) Allenatore: Thiago Motta 4,5 TOP8 – Una saracinesca: mura gli assalti dei tedeschi con quattro interventi prodigiosi, oltre al rigore parato su Millot. Deve arrendersi solo alla zampata di Toure. Miracoloso ma non. FLOP3 – Buca Undav, gli va di lusso sul gol annullato all’attaccante dello. Nel finale frana Rouault: rigore e rosso che condannano la Juve.