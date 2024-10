Orrore in crociera la scoperta in un bagno e poi lo choc per i passeggeri

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Royal Caribbean, il colosso delle navi daè nella bufera dopo il caso scoppiato a causa di telecamere nascoste all’interno dei bagni private di alcune cabine che hanno portato alla condanna di un uomo. A posizionarle un ex dipendente che si è dichiarato colpevole. A scoprire quanto successo, un passeggero. Unadel tutto occasionale fatta lo scorso 25 febbraio e che ha messo in moto la macchina della giustizia con la palla che è finita in mano subito agli avvocati. >> “Mamma, vado a fare una rapina”. Va in tabaccheria e ruba centinaia di Gratta a vinci, poi torna a casa: “Guarda qui”. E succede l’impensabile La produzione dei documenti è ingente e tale da togliere qualsiasi dubbio sull’accaduto. Il primo ritrovamento è avvenuto “sotto un lavandino all’interno di un bango a bordo della Symphony of the Seas della Royal Caribbean”.