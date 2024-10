"Occhi lucidi": De Martino si commuove? Il dettaglio che non passa inosservato | Guarda (Di martedì 22 ottobre 2024) Protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda questa sera, martedì 22 ottobre, su Rai 1 è Alessia dalla Sicilia con il pacco numero 3. Con lei al centro dello studio il fidanzato Francesco. Purtroppo, però, la partita non inizia nel migliore dei modi: la concorrente fa subito fuori il premio più alto, i 300mila euro. A un certo punto della puntata, poi, Alessia decide di accettare il cambio pacco offerto dal dottore e prende il 9 del Friuli-Venezia Giulia. Alle battute finali della partita ci sono tutti pacchi rossi, che vanno da 5mila a 200mila euro. Gli ultimi due premi rimasti sono 5mila e 75mila euro. A quel punto l'ultima offerta del dottore è di 30mila euro. Ma Alessia decide di rifiutare e di andare così fino in fondo. Una scelta che poi si rivela giustissima: nel pacco della concorrente infatti ci sono i 75mila euro. Grandi festeggiamenti in studio. Liberoquotidiano.it - "Occhi lucidi": De Martino si commuove? Il dettaglio che non passa inosservato | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda questa sera, martedì 22 ottobre, su Rai 1 è Alessia dalla Sicilia con il pacco numero 3. Con lei al centro dello studio il fidanzato Francesco. Purtroppo, però, la partita non inizia nel migliore dei modi: la concorrente fa subito fuori il premio più alto, i 300mila euro. A un certo punto della puntata, poi, Alessia decide di accettare il cambio pacco offerto dal dottore e prende il 9 del Friuli-Venezia Giulia. Alle battute finali della partita ci sono tutti pacchi rossi, che vanno da 5mila a 200mila euro. Gli ultimi due premi rimasti sono 5mila e 75mila euro. A quel punto l'ultima offerta del dottore è di 30mila euro. Ma Alessia decide di rifiutare e di andare così fino in fondo. Una scelta che poi si rivela giustissima: nel pacco della concorrente infatti ci sono i 75mila euro. Grandi festeggiamenti in studio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - nuovo singolo per Nartico : “La notte - gli occhi lucidi e un desiderio espresso alle stelle” - Il giovane artista dunque prosegue il suo percorso musicale, dopo aver riscosso un. . . Nei giorni scorsi è uscita L’ultima per davvero ossia una ballad che fin dai primi secondi, trasporta in un'atmosfera intima ed emozionante. Un nuovo singolo per Nartico, cantautore ternano trasferitosi a Bologna. (Ternitoday.it)

X Factor 2024 - ultime audizioni : occhi lucidi per Manuel Agnelli - cosa è successo – Video - Nel terzo appuntamento con le Audizioni anche Achille Lauro e Manuel Agnelli hanno finalmente usato il loro X Pass: il primo ha premiato la band Les Votives, tre ragazzi milanesi tra i 19 e i 25 anni, che ha presentato la propria versione di ‘Gold On The Ceiling’ dei The Black Keys, il secondo è stato stregato da Mimì Caruso, 17enne originaria del Mali e ora residente a Usmate Velate (Monza ... (Dailyshowmagazine.com)

“Senza parole”. Antonella Clerici apre È sempre mezzogiorno con gli occhi lucidi : sconvolta dalla notizia - “Luca Giurato lo conosciamo tutti, è un uomo colorato, a me piace ricordarlo soprattutto come un uomo colorato, non solo per i suoi occhiali, per il suo modo di vestire, per la sua simpatia. L'articolo “Senza parole”. . Anche Antonella Clerici è di nuovo in tv dopo la pausa estiva. Leggi anche: “Perché non si è mai visto”. (Caffeinamagazine.it)