Nuova Zelanda, abbracci limitati all’aeroporto: solo 3 minuti di sosta al drop-off (Di martedì 22 ottobre 2024) L’aeroporto neozelandese di Dunedin ha imposto un limite di tempo di tre minuti per gli abbracci e i saluti d’addio nell’area drop-off, dove vengono lasciati i viaggiatori in partenza da chi li accompagna in auto, allo scopo di evitare ingorghi. “Tempo massimo per gli abbracci tre minuti”, avvertono i cartelli all’esterno del terminal delle partenze, aggiungendo che chi cerca “addii più affettuosi” deve invece recarsi al parcheggio dell’aeroporto. Il limite è stato imposto a settembre per “far sì che le cose si svolgano senza intoppi”, afferma l’amministratore delegato dello scalo Dan De Bono ad Associated Press. Lapresse.it - Nuova Zelanda, abbracci limitati all’aeroporto: solo 3 minuti di sosta al drop-off Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’aeroporto neozelandese di Dunedin ha imposto un limite di tempo di treper glie i saluti d’addio nell’area-off, dove vengono lasciati i viaggiatori in partenza da chi li accompagna in auto, allo scopo di evitare ingorghi. “Tempo massimo per glitre”, avvertono i cartelli all’esterno del terminal delle partenze, aggiungendo che chi cerca “addii più affettuosi” deve invece recarsi al parcheggio dell’aeroporto. Il limite è stato imposto a settembre per “far sì che le cose si svolgano senza intoppi”, afferma l’amministratore delegato dello scalo Dan De Bono ad Associated Press.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’aeroporto di Dunedin in Nuova Zelanda vieta gli abbracci lunghi oltre 3 minuti : ecco perché - Non è ben chiaro se esistano degli addetti che cronometrino l’abbraccio, punendo i trasgressori con una multa o una semplice ramanzina. Tuttavia, lo stesso amministratore delegato ha spiegato che faranno di tutto pur di non arrivare a questo. Chi sottolinea che in America non sia consentito nemmeno questo piccolo lasso di tempo per i convenevoli. (Cultweb.it)

Susanna Recchia e la figlia di 3 anni trovate morte abbracciate - gli ultimi minuti disperati : sono entrate nel Piave e sono annegate - Sono stati trovati i corpi di Susanna Recchia, 45 anni, scomparsa dalla casa di Miane (Treviso) da venerdì sera assieme alla figlia di tre anni. Il ritrovamento, come conferma l'assessore... (Ilmessaggero.it)