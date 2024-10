Negramaro, Scopri “Free Love”, il Nuovo Album di Inediti in Arrivo il 22 Novembre (Di martedì 22 ottobre 2024) “Free Love” è il nono Album dei Negramaro in uscita il 22 Novembre 2024. Con collaborazioni esclusive e messaggi di libertà, rappresentano un viaggio musicale tra amore e libertà senza pregiudizi. Inoltre la band annuncia il tour 2025. “Free Love” è Il Nuovo Album dei Negramaro, disponibile dal 22 Novembre I Negramaro annunciano l’uscita del loro Nuovo Album intitolato “Free Love”, disponibile dal venerdì 22 Novembre. Questo attesissimo progetto include una serie di collaborazioni con artisti di spicco come Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti e Kaleo. Gli ascoltatori possono già prenotare il disco in formato digitale, CD e vinile a questo link: SugarMusic.lnk.to/FreeLove. Spettacolo.periodicodaily.com - Negramaro, Scopri “Free Love”, il Nuovo Album di Inediti in Arrivo il 22 Novembre Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) “” è il nonodeiin uscita il 222024. Con collaborazioni esclusive e messaggi di libertà, rappresentano un viaggio musicale tra amore e libertà senza pregiudizi. Inoltre la band annuncia il tour 2025. “” è Ildei, disponibile dal 22annunciano l’uscita del lorointitolato “”, disponibile dal venerdì 22. Questo attesissimo progetto include una serie di collaborazioni con artisti di spicco come Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti e Kaleo. Gli ascoltatori possono già prenotare il disco in formato digitale, CD e vinile a questo link: SugarMusic.lnk.to/

