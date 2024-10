Morto “pasticciere dei vip” Federico Asta: era uscito in scooter per donare bomboloni ai volontari a Bologna (Di martedì 22 ottobre 2024) È rimasto vittima di un incidente stradale a Bologna mentre viaggiava in scooter per consegnare alcuni bomboloni ai volontari che lavoravano per ripristinare la sicurezza dopo l'alluvione. Il "pasticciere dei vip" Federico Asta sarebbe Morto sul colpo. L'uomo voleva donare i prodotti da forno a coloro che sono arrivati a Bologna per dare una mano. Fanpage.it - Morto “pasticciere dei vip” Federico Asta: era uscito in scooter per donare bomboloni ai volontari a Bologna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È rimasto vittima di un incidente stradale amentre viaggiava inper consegnare alcuniaiche lavoravano per ripristinare la sicurezza dopo l'alluvione. Il "pasticciere dei vip"sarebbesul colpo. L'uomo volevai prodotti da forno a coloro che sono arrivati aper dare una mano.

