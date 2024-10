Tvzap.it - Mondo dei vip in lutto, Federico non ce l’ha fatta: lo schianto in moto contro un’auto

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nella serata di ieri un terribile incidente stradale ha tolto al vita a, il pasticcere dei vip. A Bologna è stato vittima di un incidente stradale in periferia. Per cause da accertare, in via Salvemini, all’incrocio con via Einaudi, in sella alla suasi è scontrato con un suv, che stava svoltando lungo la strada. Tantissimi i messaggi di cordoglio per quell’uomo dall’animo umile e gentile.