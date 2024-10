Mondiale per club, i calciatori stanno pensando di rifiutarsi di promuovere il torneo (Times) (Di martedì 22 ottobre 2024) La lotta tra calciatori e Fifa per le troppe partite in calendario continua. Adesso i giocatori starebbero pensando di non partecipare alla promozione del nuovo Mondiale per club che inizierĂ in estate. Per la Fifa, che non riesce neanche a vendere i diritti tv del torneo, sarebbe un duro colpo. Scrive il Times: “I migliori giocatori d’Europa stanno pensando di rifiutarsi di partecipare alle attivitĂ promozionali per il nuovo Mondiale per club della Fifa del prossimo anno, dato che le relazioni tra l’organizzazione e i sindacati dei calciatori hanno toccato un nuovo fondo. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha annunciato questa settimana che l’Inter Miami di Lionel Messi parteciperĂ torneo del 2025 che si terrĂ negli Stati Uniti, nonostante la Fifa non abbia rivelato in precedenza il percorso di qualificazione per quel posto. Ilnapolista.it - Mondiale per club, i calciatori stanno pensando di rifiutarsi di promuovere il torneo (Times) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La lotta trae Fifa per le troppe partite in calendario continua. Adesso i giocatori starebberodi non partecipare alla promozione del nuovoperche inizierĂ in estate. Per la Fifa, che non riesce neanche a vendere i diritti tv del, sarebbe un duro colpo. Scrive il: “I migliori giocatori d’Europadidi partecipare alle attivitĂ promozionali per il nuovoperdella Fifa del prossimo anno, dato che le relazioni tra l’organizzazione e i sindacati deihanno toccato un nuovo fondo. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha annunciato questa settimana che l’Inter Miami di Lionel Messi parteciperĂdel 2025 che si terrĂ negli Stati Uniti, nonostante la Fifa non abbia rivelato in precedenza il percorso di qualificazione per quel posto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cristiano Ronaldo giocherà al Mondiale per club 2025? - Ma il risultato è che tutti i 32 posti del torneo, tranne uno, sono già stati occupati – e l’attuale club di Ronaldo, l’Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League, non sarà tra questi. Il River Plate si è già qualificato per il Mondiale per club, quindi se vincesse la Libertadores il mese prossimo, il posto finale andrebbe invece al Club Olimpia, squadra paraguaiana, in base alla classifica ... (Justcalcio.com)

No Messi no sponsor (come Maradona nel 94) : Infantino annuncia l’Inter Miami al Mondiale per club - Sono finiti i tempi dell’anonimo torneo programmato per i mesi invernali, sostituito dallo sfarzo e dal glamour di un copia-incolla del Mondiale tra nazioni, una nuova idea direttamente dai responsabili dell’organo di governo. Partita da incorniciare quella di Messi che ha fatto tripletta dopo essere subentrato dalla panchina. (Ilnapolista.it)

Mondiale per club 2025 - all’Inter Miami di Lionel Messi l’invito come squadra del Paese ospitante - “L’Inter Miami si qualifica come squadra rappresentativa del paese ospitante sulla base dell’eccezionale e costante campagna di 34 partite del club che li ha visti assicurarsi lo scudo con due partite di MLS da giocare”, ha detto la FIFA in un comunicato. . Infantino ha anche annunciato che la partita inaugurale del torneo andrà in scena all’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins in NFL, ... (Sportface.it)