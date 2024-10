Milan, Mike Maignan: Capitano, mio unico Capitano… (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel Milan di oggi c’è un Capitano naturale: Mike Maignan. Un Capitano con o senza la fascia. Ma con è meglio Adesso che Paulo Fonseca ha finalmente tirato fuori gli attributi: “Non mi frega niente dei nomi dei giocatori, conta la squadra”, il Milan sembra aver cominciato ad apprendere la lezione. In sofferenza per aver giocato in 10 per buona parte della partita, ha portato a casa il punteggio pieno contro l’Udinese, un risultato significativo servito per la classifica, il morale e buon viatico per la sfida quasi decisiva di Champions. In particolare i giocatori sembrano avere finalmente recepito il messaggio, niente prime donne, nessun intoccabile, lo ha ribadito a mo’ di ritornello a fine partita il tecnico portoghese,”la squadra è unita e conta più dei singoli”. Dailymilan.it - Milan, Mike Maignan: Capitano, mio unico Capitano… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Neldi oggi c’è unnaturale:. Uncon o senza la fascia. Ma con è meglio Adesso che Paulo Fonseca ha finalmente tirato fuori gli attributi: “Non mi frega niente dei nomi dei giocatori, conta la squadra”, ilsembra aver cominciato ad apprendere la lezione. In sofferenza per aver giocato in 10 per buona parte della partita, ha portato a casa il punteggio pieno contro l’Udinese, un risultato significativo servito per la classifica, il morale e buon viatico per la sfida quasi decisiva di Champions. In particolare i giocatori sembrano avere finalmente recepito il messaggio, niente prime donne, nessun intoccabile, lo ha ribadito a mo’ di ritornello a fine partita il tecnico portoghese,”la squadra è unita e conta più dei singoli”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Hernández capitano? Arriva una investitura importante - Nelle ultime settimane si è discusso in lungo e in largo della questione fascia di capitano del Milan. Fonseca ne ha cambiati ben cinque in... (Calciomercato.com)

Milan-Bruges - Maignan o Theo capitano? La risposta di Fonseca - Paolo Fonseca ha parlato prima di Milan-Bruges, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2024-2025. La scelta sul capitano. (Pianetamilan.it)

Milan - Baresi : "Theo Hernandez merita di essere capitano. Fonseca deve far sentire la personalità" - Quando si parla di capitani del Milan non si può non tenere in considerazione l`opinione del capitano per eccellenza, Franco Baresi. Il vice-presidente... (Calciomercato.com)