Milan-Bruges, dove vederla. Orario e formazioni della sfida di Champions (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – Dopo la vittoria ottenuta con le unghie e con i denti contro l’Udinese in campionato, il Milan riprende il suo cammino in Champions League, dove è ancora alla ricerca dei primi tre punti, visti i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen: oggi alle 18.45 (match in diretta sui canali Sky Sport), i rossoneri affronteranno il Bruges: “La Champions è una competizione diversa, l’abbiamo iniziata contro Liverpool e Leverkusen, tra le squadre più forti del lotto – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca –. Contro il Liverpool abbiamo incontrato più difficoltà, mentre contro il Leverkusen abbiamo espresso più qualità soprattutto nella ripresa. La vittoria non è arrivata ma ci sono stati segnali di crescita. Contro il Bruges ci aspetta una partita difficile, sono una squadra in grado di giocare molto bene. Sport.quotidiano.net - Milan-Bruges, dove vederla. Orario e formazioni della sfida di Champions Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)o, 22 ottobre 2024 – Dopo la vittoria ottenuta con le unghie e con i denti contro l’Udinese in campionato, ilriprende il suo cammino inLeague,è ancora alla ricerca dei primi tre punti, visti i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen: oggi alle 18.45 (match in diretta sui canali Sky Sport), i rossoneri affronteranno il: “Laè una competizione diversa, l’abbiamo iniziata contro Liverpool e Leverkusen, tra le squadre più forti del lotto – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca –. Contro il Liverpool abbiamo incontrato più difficoltà, mentre contro il Leverkusen abbiamo espresso più qualità soprattutto nella ripresa. La vittoria non è arrivata ma ci sono stati segnali di crescita. Contro ilci aspetta una partita difficile, sono una squadra in grado di giocare molto bene.

