Migranti sull’Albania il tribunale di Roma aveva interpellato la Cassazione E ora il Viminale prepara il ricorso

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non sembrano vicine a placarsi le acque della diatriba magistratura-governo sui centri di permanenza per il rimpatrio in Albania. E l’approvazione in Cdm del decreto legge nella serata di ieri lunedì 21 ottobre non ha di certo risolto la questione. La lista dei 19 Paesi considerati «sicuri» da Palazzo Chigi assurge da semplice decreto interministeriale a norma con forza di legge. Uno scatto in avanti che – spera il governo – dovrebbe costruire uno scoglio più solido e radicato di fronte alle sentenze dei tribunali. Ma il tema è tutt’altro che chiuso. Anche di fronte al presunto interpello, citato oggi nel Messaggero, da parte dello stessodiallarisalente a oltre un mese fa.