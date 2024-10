Biccy.it - Lorenzo e Shaila al Gran Hermano, lei: “Sono single, nessuno mi vuole”

(Di martedì 22 ottobre 2024)entrati alin Spagna dove resteranno tutta la settimana. ¡Qué ganas de conocer más a! #GH22O #GHLímite7 pic.twitter.com/dwZCD7124T —(@ghoficial) October 22, 2024, prima di entrare in Casa,stati messi nella superled dove hanno un po’ parlato fra loro. “Io non riesco a toccarti, non so perché, non lo abbiamo mai fatto quindi mi fa strano“, ha detto lei continuando a stuzzicarlo come già visto ieri sera durante la puntata delde Fratello. E solo una volta entrati nel salone della Casa il conduttore gli ha chiesto se fossero. “Il mio cuore è pazzo, ma non ho un fidanzato,mi“, ha detto. “Anche iomolto libero“, ha precisato. Qualcuno faccia vedere questi video a Javier, per favore.