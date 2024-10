Lavoro, autoimprenditorialità e autoimpiego: in Campania avviso da 20 milioni di euro (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’avviso pubblico ‘Sostegno al Lavoro autonomo al fine di creare opportunità di inserimento lavorativo attraverso misure di autoimprenditorialità e autoimpiego a favore di disoccupati, occupati a rischio di perdita di occupazione, giovani e donne’. Con questo avviso, la Regione Campania intende rispondere alle esigenze del territorio in termini di occupazione, crescita e di valorizzazione delle competenze delle risorse umane, supportando la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che cooperative, per migliorare l’accesso all’occupazione di disoccupati. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionel’pubblico ‘Sostegno alautonomo al fine di creare opportunità di inserimento lavorativo attraverso misure dia favore di disoccupati, occupati a rischio di perdita di occupazione, giovani e donne’. Con questo, la Regioneintende rispondere alle esigenze del territorio in termini di occupazione, crescita e di valorizzazione delle competenze delle risorse umane, supportando la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che cooperative, per migliorare l’accesso all’occupazione di disoccupati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Expo del Lavoro - al Centro Campania gli studenti incontrano le imprese - L’evento è dedicato agli studenti degli istituti superiori che […]. Dal 21 al 25 ottobre, il Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) ospiterà l’Expo del Lavoro e dell’Orientamento, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Asse4 Rete di Imprese. Al Centro Commerciale Campania gli studenti incontrano le imprese: dal 21 al 25 ottobre l’Expo del Lavoro e dell’Orientamento. (2anews.it)

Agricoltura in Campania e non solo - Confeuro : "Lavoro nel settore primario - c’è ancora molto da fare” - Agricoltura, Confeuro: “Lavoro nel settore primario, c’è ancora molto da fare” “L’agricoltura in Italia e in Europa rappresenta certamente una colonna fondamentale dell'economia e della società, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. . Tuttavia, affronta oggi sfide. (Napolitoday.it)

Lavoro : Inail - 61% infortuni e 41% decessi al Nord. In Campania -35.3% - In Campania -35. Tutte le Regioni hanno visto contrarsi il fenomeno infortunistico, con i decrementi piu’ significativi in ??Campania (-35,3 per cento), Liguria (-31,4 per cento) e Molise (-26,5 per cento). it. Nei casi mortali, l’incidenza del Nord scende al 48 per cento, mentre aumenta, rispetto ai casi in complesso, il peso del Mezzogiorno (33 per cento), con il Centro che conferma la stessa ... (Ildenaro.it)