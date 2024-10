Gaeta.it - La sostenibilità abitativa e la visione governativa per il futuro: le parole di Lucia Albano

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il dibattito sull'abitare si è intensificato, includendo non solo l'immobile in sé, ma anche i servizi che ne determinano la qualità della vita, con un focus particolare sulle esigenze delle nuove generazioni. Durante il panel dedicato all'housing, svoltosi nell'ambito della conferenza "La nuova Commissione Ue", la Sottosegretariaha sottolineato i cambiamenti necessari per rispondere a una società in evoluzione. Le sue osservazioni si concentrano su un'analisi profonda delle problematiche abitative e sugli approcci innovativi da adottare. L'importanza dell'housing nella società contemporaneaha aperto il suo intervento con una riflessione su come il concetto di abitare vada oltre la semplice struttura della casa, abbracciando un insieme più ampio di servizi e opportunità.