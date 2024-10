"La prima madre": la presentazione del romanzo di Pasquale Gallicchio al Circolo della Stampa di Avellino (Di martedì 22 ottobre 2024) «Il romanzo sta riscuotendo un notevole interesse. Il riscontro è nei commenti giunti da coloro che hanno letto “La prima madre”».Così commenta il giornalista e scrittore Pasquale Gallicchio rispetto al suo ultimo romanzo, che mercoledì 23 ottobre alle ore 17.00 sarà presentato presso il Avellinotoday.it - "La prima madre": la presentazione del romanzo di Pasquale Gallicchio al Circolo della Stampa di Avellino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Ilsta riscuotendo un notevole interesse. Il riscontro è nei commenti giunti da coloro che hanno letto “La”».Così commenta il giornalista e scrittorerispetto al suo ultimo, che mercoledì 23 ottobre alle ore 17.00 sarà presentato presso il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Mia madre è morta quest'estate". Fin dalla prima riga di "Paradise Garden" - il romanzo d'esordio di Elena Fischer - sappiamo che al centro di questa storia ci sarà un dramma - La povertà non impedisce a madre e figlia di divertirsi insieme, anche con poco. Come la vivono? In modo diverso. Ma è anche un atto di forza, con cui respinge una vita che non fa per lei. Poi, il giardino del paradiso è un’immagine carica di significato. Perché? Per disperazione: non ha più nessuno e non vuole stare né da sola, né con la nonna. (Iodonna.it)

I Leoni di Sicilia : in prima visione su Rai 1 la saga familiare dal romanzo storico - con Michele Riondino e Miriam Leone - Dopo l'esclusiva su Disney+ l'anno scorso, arriva anche su Rai 1 in chiaro e in prima serata la serie I leoni di Sicilia, con Michele Riondino e Miriam Leone, ambientata nella Sicilia del 1800. La grande produzione è sceneggiata da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, ed è diretta da Paolo Genovese. (Comingsoon.it)

J-POP Manga presenta Oshi no Ko – My Star. Il Romanzo : Spica - la prima stella della sera di Aka Akasaka - Hajime Tanaka - Mengo Yokoyari - Con Sovracc. Oshi No Ko – My Star. Pagine – 200, B/N + ColorePrezzo – 15,00 € B – Komachi Collection BoxCofanetto da collezione (romanzo, vol. Ma Ichigo le fa una proposta inaspettata…. 14 con variantcover, Ruby Hoshino Fan Pack)Formato – 14,2×21,2Pagine – 200 Cad. Il Romanzo: Spica, la prima stella della sera, scritto dall’autore della serie, Aka Akasaka, e da Hajime Tanaka con ... (Nerdpool.it)