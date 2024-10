.com - Jesi / ‘Paolo Pirani’ ex Boario, cinquanta mila euro per la sistemazione temporanea

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lavori che inizieranno la prossima settima per la durata di 20 giorni a carico della Juniorna. Per il restyling totale del manto erboso l’amministrazione Fiordelmondo stanzierà mezzo milione da investire entro il 2025, 22 ottobre 2024 – Partiranno la prossima settimana i lavori di tamponatura del manto erboso in sintetico delex, per una spesa di 50, a carico della Juniorna, che dureranno per circa 20 giorni. Lavori resisi obbligatori e che riguardano quattro lotti centrali e parte delle due aree di rigore, altrimenti a fine 2024 la Federazione non avrebbe più concesso l’omologazione alla disputa delle gare ufficiali sul terreno do gioco, oramai a ‘fine vita’, e in dettaglio disputare ogni gara dal settore giovanile fino ai vari campionati delle categorie dilettanti.