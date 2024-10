Italiano “In campo pensando a chi spala ancora fango” (Di martedì 22 ottobre 2024) BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bologna è arrivato a Birmingham con 45 minuti di ritardo e dunque anche l’incontro con la stampa di Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida di Champions in casa dell’Aston Villa, è slittata rispetto alla scaletta. “E’ chiaramente una partita importante, si tratta di un altro mini campionato e dobbiamo cercare di fare punti – ha detto il mister rossoblu – Prima di tutto serve la prestazione perchè se no è difficile. Nelle altre due gare precedenti da questo punto di vista l’abbiamo fatta, adesso dobbiamo cercare di mettere un pò più di malizia e furore per cercare di ottenere un risultato”. Unlimitednews.it - Italiano “In campo pensando a chi spala ancora fango” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bologna è arrivato a Birmingham con 45 minuti di ritardo e dunque anche l’incontro con la stampa di Vincenzo, alla vigilia della sfida di Champions in casa dell’Aston Villa, è slittata rispetto alla scaletta. “E’ chiaramente una partita importante, si tratta di un altro mini campionato e dobbiamo cercare di fare punti – ha detto il mister rossoblu – Prima di tutto serve la prestazione perchè se no è difficile. Nelle altre due gare precedenti da questo punto di vista l’abbiamo fatta, adesso dobbiamo cercare di mettere un pò più di malizia e furore per cercare di ottenere un risultato”.

Italiano “In campo pensando a chi spala ancora fango” - Stiamo provando anche qualcosa di alternativo, vedi la doppia punta: a Genova Odgaard l’avevamo provato per 15 giorni in questa posizione di trequarti, vogliamo provare qualcosa di diverso perchè sotto porta bisogna fare qualche gol in più. Sulle qualità della squadra di Emery Italiano ha le idee chiare: “Ha una grandissima velocità quando riparte, grande compattezza senza palla, giocatori di ... (Ildenaro.it)

