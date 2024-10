Il Pantheon e le salsicce con carne umana | la macabra storia dietro quella targa di marmo

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilè uno dei monumenti di Roma più conosciuti e visitati dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Sulla suae origine vi sono tanti dettagli ancora inesplorati. Un particolare che in pochi conoscono riguarda ladiposta sulla facciata di un albergo di fronte all’attrazione in cui si leggono delle frasi autocelebrative. Nello specifico vi è unasulle, ecco di cosa si tratta.: lache in pochi conoscono Laposta davanti alrimanda a Papa Pio VII che all’epoca fece iscrivere un testo esplicito e contenente delle frasi autocelebrative relative al merito di aver ripulito la zona da tantissime botteghe.