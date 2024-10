Piperspettacoloitaliano.it - Il deludente matrimonio di Anna e Marco in Don Matteo 14, perché meritavano un finale più bello

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ildilascia un po’ di amaro in bocca, ma ilè quello che conta A distanza di qualche giorno dall’evento più atteso, leggendo anche i commenti arrivati sui social, possiamo affermare che ildiin Don14, esattamente nella prima puntata, ha diviso il pubblico riscontrando delle motivate polemiche. L’uscita di scena di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta è stata fin troppo flebile e banale per tutto quello che hanno lasciato nelle ultime 3 stagioni. Senza dimenticare il primo(fallito) in Don12, a causa del tradimento dinei confronti di. Dalla stagione 12 alla stagione 13 la coppia si è riavvicinata, ma non sono mancati fattori esterni per entrambi.ha avuto diverse storie d’amore passeggere,si è unita con Sergio La Cava.