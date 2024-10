Il Consiglio d’Europa accusa l’Italia: «Politici e polizia sono razzisti» (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad aprile 2024, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) ha espresso «seria preoccupazione», evidenziando che «il discorso pubblico italiano è diventato sempre più xenofobo negli ultimi anni e che i discorsi Politici hanno assunto toni altamente divisivi e antagonisti, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, nonché di cittadini italiani con background migratorio, rom e persone Lgbti». Purtroppo, si legge nel documento, «un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono da Politici e funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali». Arrivo di migranti in Italia (Imagoeconomica). Lettera43.it - Il Consiglio d’Europa accusa l’Italia: «Politici e polizia sono razzisti» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel suo ultimo rapporto dedicato al, aggiornato ad aprile 2024, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) ha espresso «seria preoccupazione», evidenziando che «il discorso pubblico italiano è diventato sempre più xenofobo negli ultimi anni e che i discorsihanno assunto toni altamente divisivi e antagonisti, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, nonché di cittadini italiani con background migratorio, rom e persone Lgbti». Purtroppo, si legge nel documento, «un certo numero di dichiarazioni e commenti considerati dispregiativi e carichi di odio provengono dae funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto durante i periodi elettorali». Arrivo di migranti in Italia (Imagoeconomica).

